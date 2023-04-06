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06 Nisan 2023 Perşembe 07:16:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:16:00

Sadece 20 gün yaşıyor, Bu çiçeği koparan yandı

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Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Havaların ısınmasıyla dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen ters laleler çiçek açtı. Yöre halkı, bu konuda çok dikkat etmeli. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir" denildi.

Etiketler : Sadece 20 gün yaşıyor Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ağlayan gelin ters lale

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