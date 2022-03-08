Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık bir yıl önce Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavi edilen köpek, bırakıldığı sokaktan tekrar bakım evine geri döndü. Bakım Evi personelinin "Bonibon" ismini verdiği köpek, bakım evinin maskotu oldu. Sadık Japon köpeği Hachiko'nun hikayesini aratmayan Bonibon'la ilgili konuşan veteriner hekim İrem Uysal, "O artık bizim çocuğumuz" dedi.

