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08 Mart 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 17:00:00

Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık bir yıl önce Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavi edilen köpek, bırakıldığı sokaktan tekrar bakım evine geri döndü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık bir yıl önce Geçici Hayvan Bakım Evi'nde tedavi edilen köpek, bırakıldığı sokaktan tekrar bakım evine geri döndü. Bakım Evi personelinin "Bonibon" ismini verdiği köpek, bakım evinin maskotu oldu. Sadık Japon köpeği Hachiko'nun hikayesini aratmayan Bonibon'la ilgili konuşan veteriner hekim İrem Uysal, "O artık bizim çocuğumuz" dedi.

Etiketler : Sadakatin böylesi Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Bonibon
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