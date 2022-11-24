Saç Tasarım Uzmanı Murat Kılıç: “Benzersiz Bir Saç Kesimi Oluşturmak Mümkün”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, benzersiz bir kesim için müşterilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini de şu sözlerle ifade etti: "Müşterilerin doğru kuaförü bulması çok önemli. Eğer sizinle iletişimi iyi bir kuaförünüz varsa, taleplerinizi de çok iyi anlayacaktır. Bunun yanı sıra nasıl bir kesim istediğinizi biliyor olmalısınız. Böylelikle en doğru kesime çok daha pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz."

Doğru Kuaförü Bulmalısınız, Doğru Kuaför Her Şey Demek

Doğru kuaförü bulmanın doğru saç kesimine ulaşmada çok önemli olduğunun altını çizen Murat Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Doğru kuaför, müşterileriyle iletişimi iyi ve onların ne istediğini bilen, uygulamalarını titiz bir şekilde gerçekleştiren bir kuafördür. Doğru kuaförü bulduğunuzda saç kesiminden saç şekillendirmeye kadar her bir aşamada taleplerinizin karşılandığını görürsünüz."

Nasıl Bir Kesim İstediğinizi Bilmeniz Önemli

"Kadınların bazıları, nasıl bir kesim istediklerini bilmedikleri ya da arzu ettikleri kesimi kuaföre tam anlatamadıkları için istemedikleri bir kesimle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle kesimi tüm hatlarıyla kuaföre anlatmak oldukça önemli."

Fotoğraf Üzerinden Hangi Kesimi İstediğinizi İfade Edebilirsiniz

Saç kesimini kuaföre anlatmada fotoğrafların çok etkili olduğunu belirten Murat Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "İstenilen kesime yönelik arama motorlarında birçok fotoğraf bulunabilir. Kesimi oldukça iyi bir şekilde yansıtan fotoğrafı kuaföre göstermek, istenilen saç kesimine ulaşılmasını sağlayacaktır."

Saçlarınız Temizse Kesim Çok Daha Kolay Olur

Saçların temiz olmasının saç şekillendirmede çok etkili olduğunun altını çizen Murat Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Saçların temiz olması, saçların daha kolay şekil almasını sağlayacaktır. Bu nedenle eğer müşterinin saçları temiz değilse detaylı bir şekilde saçlar yıkanır. Ardından saç kesimine geçilir. Bu husus, saç kesiminde başarı elde etmek adına önemli. Saç kesiminde taleplerinin karşılanmasını isteyen kadınların belirttiğim hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Ne istediğini bilen bir müşteri, istediğine de çok kolay bir şekilde ulaşacaktır."