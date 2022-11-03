Saç Ekiminde Ön Hazırlık

Normal süreç içerisinde ortalama 6 ila 8 ay içerisinde yeni ekilen saçlar %60 ve %70 oranında çıkar. Yapılan ön hazırlığın ardından saç ekimi operasyonu yapılması halinde süreç 4 aya kadar iner.

Saç Çıkma Süreci Kısalır

Dr. Levent Acar sağlıklı güçlü ve gür saçların fiziksel görünümü iyileştirdiğinin altını çizerken kişilerde hayata karşı motivasyonu da etkilediğini ifade ediyor. Kişinin görünümünü tamamen değiştiren saç yapısı yaşam kalitesini de doğrudan belirliyor.

Genetik özellikler, yaş almak ya da kronik hastalıklar gibi çeşitli nedenlerden dolayı güçsüz kalan saçlar dökülmeye başlıyor. Önceki dönemlerde ciddi bir sorun olan saç dökülmesi artık uygulanan saç ekimi operasyonu ve tedavileri ile sorun olmaktan çıktı. Kişi dökülen saçlarını yeniden kavuşma imkanı elde etti.

Ön Hazırlık İle Başarılı Sonuçlar

Saç ekim operasyonlarında çok daha yüksek bir verim elde edebilmek için ön hazırlık önem kazanır. Bu sayede saç köklerini hedef bölgenin daha nitelikli şekilde beslemesi sağlanır. Ön hazırlıklı saç ekimi uygulamalarında var olan saçlar daha güçlenir.

Alanında uzman tarafından gerçekleştirilen tedavi ile saç ekim sürecinde istenen başarılı sonuçlar alınır. Kişiye özel tedavi yöntemleri kapsamında çeşitli uygulamalar ile gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak mümkün.