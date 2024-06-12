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12 Haziran 2024 Çarşamba 16:47:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 16:47:00

Saç dökülmesini tarihe karıştıran doğal yöntem!

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Saç ektirmek artık tarih oluyor! Saç dökülmesini doğal yollarla engellemek ister miydiniz? Kellik olan bölgelere son defa bakın. Çünkü vereceğimiz tarif ile bir daha göremeyeceksiniz. İşte kelliği tarihe gömen o yöntem…

Meksika'nın meşhur lezzeti yeşil domates... Türk toplumlarında genelde turşu yapmak için kullanılan yeşil domatesin faydalarına çok şaşıracaksınız. Hem kabuğu hem kendi şifa kaynağı yeşil domatesin kelliğinizi yok edeceğini tahmin edebilir miydiniz?

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Lif oranı oldukça yüksek olan yeşil domatesin faydalarını yazmaya kalksak roman olur. Bu sebeple birkaç tane faydasından bahsedelim...

KABIZLIK VE BAĞIRSAK SORUNU

Öncelikle tüketildiğinde lif oranı yüksek olduğundan dolayı yağların daha hızlı emilimini sağlar. Bu sayede bağırsak ve kabızlık sorununa bir numaralı doğal ilaçtır.

KIŞ AYLARININ KURTARICISI

Doğal bir C vitamini kaynağı olan yeşil domates, çoğunlukla kış aylarında tüketiliyor. Soğuk algınlığına karşı adeta savaşan yeşil domates, vücutta bulunan yabancı maddeleri de ayrıca temizler.

CİLT VE CİLT HASTALIKLARI DOSTU

Yüzyıllar boyunca kabukları çoğu tıbbi ilaçta kullanıldı. Faydaları bu kadar değil tabi... Ayrıca yeşil domates, hem cilde hem de cilt hastalıklarına da şifa kaynağı.

SAÇ DÖKÜLMESİNE SON

Yeşil domates bu kadar faydalıyken kabuğunu çöpe atmak olur mu? Kabuğu da en az kendi kadar şifalı olan yeşil domatesin en çarpıcı faydası saç dökülmesini önlemesi. Saç dökülmesi deyip geçmeyelim kepek probleminin de bir numaralı ilacı.

Nasıl yapılır;

İlk olarak yeşil domateslerinizin kabuklarını soyun. Daha sonra bir tencereye kabukları aktarıp biraz da su ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra bir kavanoza boşaltın ve soğumasını bekleyin.

Kullanımı;

Kavanozda muhafaza ettiğiniz yeşil domates kabuğu suyunuzu her duş aldığınızda durulanma kısmında kullanabilirsiniz. En son duştan çıkmadan önce saç diplerinize dökün. Masaj yaparak saçlarınıza yedirin, durulamanıza gerek yok. Bu sayede saç dökülmelerinizi engelleyecek ve kelliği tarihe gömecek.

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