Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerin de ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce aramalar yapıldığı öğrenildi.