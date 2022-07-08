Sabır çiçeği 60 yıl sonra açtı Bir ayda 5 metre uzamıştı

Mersin Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesi'nde sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra bir ayda 5 metreye ulaştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 5 metreye ulaşan bitki tarihinde ilk defa çiçek açtı. Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin'deki türünün de çiçek açmasıyla yöre sakinlerinin ilgisi daha da arttı.

