Sabıkalı tepede 3 metre kuralı

Çanakkale Bozcaada'da sevgiliyle gün batımını izlerken uçurumdan düşen Yeşim Demir'in ölmesi üzerine geçici süreyle kapatılan Polente Burnu, saat 19.00 ile 21.30 arasında kontrollü şekilde yeniden açıldı. Gün batımını izleyenlere jandarmalar eşlik ediyor.



Güneşin batımının ardından alan 15-20 dakika içerisinde bölgede hiçbir yaya ve araç kalmayacak şekilde boşaltılıyor. Polente Burnu'nda 3 yıl önce de Ümran Önür (28), uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirmişti.

Ziyaretçilerden uçurum kenarına 3 metreden fazla yaklaşmamaları isteniyor.