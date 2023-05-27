Sabiha Gökçen'de 68 kilogram insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında yaptığı çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferini yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki eşyalar yolcu salonuna gönderilmeden önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Bagajda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu şahsı yakından izledi.

SABİHA GÖKÇEN'DE 68 KİLOGRAM İNSAN SAÇI ELE GEÇİRİLDİ



Şüpheli şahsın hareketlerini sürekli olarak takip eden ekipler, şüphelinin başka yolcularla bağlantılı olup olmadığını inceledi, şüpheli yolcuyla hareket eden 3 şahıs daha belirlendi.

Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli şahıslar, bagajlarını banttan alarak takip edildiklerinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldiler. Bu aşamada ekiplerce müdahale edilen yolcular eşya kontrolüne yönlendirildi. Şahıslara ait eşyalar yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

1,6 MİLYON LİRA DEĞERİNDE



Aramada 4 şüpheli şahsa ait 10 poşet içerisinde yüzlerce insan saçı olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirildi, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Ele geçirilen insan saçlarına el konulurken şahıslar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.