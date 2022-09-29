Saat Kulesi'nin imitasyon dendanları kaldırıldı

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı anısına 1901'de inşa edilen Antalya'nın simge eserlerinden Saat Kulesi'nin restorasyonu devam ediyor. Kulenin, 1940'lı yıllarda fırtına nedeniyle düşen kubbesinin yerine 1960'larda inşa edilen imitasyon dendanların tamamı kaldırıldı. Kulenin tepesine konulacak kubbenin formu da belirlendi.

