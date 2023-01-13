Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı

Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı

Almanya'da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördü. Almanya'dan 2 bin kilometre yol kat ederek memleketine gelen Karaman, gerekli izinleri alarak kazı çalışması başlattı.

