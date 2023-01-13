Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı
Nazmiye Karaman, rüyasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördü. Almanya'dan memleketine gelen Karaman, gerekli izinleri alarak kazı çalışması başlattı.
Almanya'da temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördü. Almanya'dan 2 bin kilometre yol kat ederek memleketine gelen Karaman, gerekli izinleri alarak kazı çalışması başlattı.
- Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı
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