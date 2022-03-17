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Rüyasının peşinde Müslüman oldu
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17 Mart 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 16:30:00

Rüyasının peşinde Müslüman oldu

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Özellikle Afrika ülkelerinde yaygın şekilde benimsenen Animizm inancına sahip Tsague Herve, rüyasında duyduğu ezanın manasını çözmeye çalışırken Müslüman oldu. Ardından eşi de Müslümanlığı benimsedi.

Özellikle Afrika ülkelerinde yaygın şekilde benimsenen Animizm inancına sahip Tsague Herve, rüyasında duyduğu ezanın manasını çözmeye çalışırken Müslüman oldu. Ardından eşi de Müslümanlığı benimsedi.

Kamerun'un batısındaki Dschang (Çan) şehrinde yaşayan Herve "Animistken ölen yakınlarımın ruhlarının bizi terk etmediğini düşünerek başlarını kesip, evimde muhafaza ediyordum. Şimdi huzuru buldum" dedi.

Doğada canlı ve cansız her varlığın bir ruha sahip olduğunu savunan Animizim inancının hiçbir faydasını göremediğini, aksine hayatını zorlaştırdığını söyleyen Herve, "Animistken ölen yakınlarımın ruhlarının bizi terk etmediğini düşünerek başlarını kesip, evimde muhafaza ediyordum." ifadelerini kullandı.

Herve, 6 yıl önce rüyasında ezan sesi duyduğunu belirterek "Sesin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Uyanınca anneme sordum ve annem bana Müslümanlara sormam gerektiğini söyledi. Ben de rüyamda duyduğum ezan sesinin peşine düştüm." ifadelerini kullandı. Sonrasında rüyasını Müslümanlara anlattığını belirten Herve, "Müslümanlar bana Allah'ın beni İslam'a davet ettiğini söylediler." dedi. Daha önce kendini hiç bu kadar huzurlu hissetmediğini söyleyen Herve, eski bütün inançlarını terk edip kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ve Muhammed ismini kullanmaya başladığını anlattı. İslamiyet'i seçmesinin onu ailesiyle karşı karşıya getirdiğini belirten Herve, "Ailem ilk başlarda beni reddetti ben de dayanamayıp bir yıl sonra yaşadığım yeri terk etmek zorunda kaldım." diye konuştu. Herve, evini ve çevresini terk etmesinin kendisi için daha hayırlı olduğunu ifade ederek "Allah beni animistlerden uzaklaştırmak istedi." dedi.

Müslüman olmadan önce çok dürüst biri olmadığını ancak İslam'ı yaşamaya başladıktan sonra eşinin bile etkilendiğini söyleyen Muhammed, "Ben İslam'ı seçtikten sonra karım hemen Müslüman olmadı ancak bendeki değişimi gördükçe fikirleri değişti. Bana 'seni İslam değiştirdi, ben de Müslüman olmak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı. Çok geç yaşta İslam ile tanıştığını ve yeterli İslami bilgisi olmadığını belirten 44 yaşındaki Herve, "Çocuklarım İslam'ı seçmedi, onlar Müslüman doğdular." dedi. Herve, çocuklarının dini eğitimi için her şeyi yaptığının altını çizerek 5 çocuğundan 3'üne Kur'an-ı Kerim öğrettiğini, yaşadıkları bölgede cami olmadığı için namazları evde beraber kıldıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : Rüyasının peşinde Müslüman oldu Müslüman Tsague Herve
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