Ruslar yıktı, 145 yıl sonra yeniden yapıldı

Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Millet Bahçesi ile Bungalov'ları gören noktaya kurulan asma köprü, tarihi yad ederken Kura nehri ve bölgesine de güzellik kattı.

Tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu noktadaki asma köprünün girişine, Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yandaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin fotoğrafı yerleştirildi. Çevre düzenlemesi süren projenin bitmesiyle turistlerin bölgeye ilgisi bekleniyor.