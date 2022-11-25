Ruslar yıktı, 145 yıl sonra yeniden yapıldı
Ardahan'da, Kura Nehri üzerinde 1877'de Rusların yıktığı tahta köprünün yerine, kenti birbirine bağlayan yeni bir asma köprü yapıldı.
Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, Millet Bahçesi ile Bungalov'ları gören noktaya kurulan asma köprü, tarihi yad ederken Kura nehri ve bölgesine de güzellik kattı.
Tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu noktadaki asma köprünün girişine, Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğine yandaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin fotoğrafı yerleştirildi. Çevre düzenlemesi süren projenin bitmesiyle turistlerin bölgeye ilgisi bekleniyor.
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