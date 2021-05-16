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16 Mayıs 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 15:00:00

Ruhsal sıkıntılar da ÇÖLYAK nedeni olabilir

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Çölyak hastalığı ince bağırsağın, buğday ve bazı gıdalarda bulunan gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjidir.

Çölyak hastalığı ince bağırsağın, buğday ve bazı gıdalarda bulunan gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjidir. Çölyak hastalığının Türkiye'de görülme sıklığının yüzde 1 olduğunu söyleyen Gastroenterolog Prof. Dr. Vedat Göral, "Dünyada en yaygın olarak bilinen ve genetik bir hastalık olan çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında daha sık görülür. Çölyak hastalığının oluşmasında otoimmün, genetik ve çevresel faktörler rol oynar. Hastaların yüzde 10'unda ailede çölyak hastalığı olan başka bireyler de bulunur. Bu da hastalığın genetik ile ilişkisini gösterir. Cerrahi girişimler, hamilelik, doğum yapma, bazı viral enfeksiyonlar ve şiddetli ruhsal sıkıntılar hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir" dedi. Göral, "Tedavi edilmediğinde ince bağırsaklardaki emilim bozukluğu nedeniyle zamanla vücutta vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin eksikliği ortaya çıkar" diye de ekledi.

Etiketler : Çölyak hastalığı Dr. Vedat Göral gluten
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