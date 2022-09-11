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11 Eylül 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 20:00:00

Roma'yı fethettiler

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Bursalı 29 öğrenci, Roma'daki 'Creatività senza Frontiere 2022'ye, yaşadıkları pasaport ve vize krizine rağmen giderek, 8 ödülle döndü. 20 ülkeden 80 kişinin katıldığı yarışmadan 2 birincilik ve 6 ikincilikle dönen çocuklardan Demir, galada konser veren tek piyanist oldu.

PİYANO ÖĞRETMENLERİ YÜREKLENDİRDİ

Bursa'da yaşayan Rus uyruklu piyano öğretmeni Elena Çekiç'in (36) eğitim verdiği öğrenciler, İtalya'nın başkenti Roma'da 22- 27 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 'Sınır Tanımayan Yaratıcılık 2022-Creatività senza Frontiere 2022' uluslararası festival yarışmasından davet aldı. Dünyanın her yerinden ve her yaştan 350'den fazla katılımcıyı ağırlayan yarışma, dans, enstrümantal, vokal, görsel sanatlar ve moda kategorilerinde düzenlendi.

RAKİPLERİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ AMA BAŞARDILAR

Pasaport ve vize krizine rağmen Roma'ya gitmeyi başaran Bursalı 29 öğrenci ise piyano, keman, düet ve koro dallarında Türkiye'yi temsil etti. Öğrencilerinin Roma'dan 2 birincilik ve 6 ikincilikle döndüğünü aktaran Elena Çekiç, "Demir Kanburoğlu (12) bütün kategorilerde 1'inci oldu. Hem de gala konserindeki tek piyanistti. 2 birincilik, 5 ikincilik var. Koro 2'nci oldu. Çok rakip vardı. Bizim koromuz yaklaşık 9 aydır şarkı söylüyor. 20 ülkeden 80 katılımcı vardı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : elena çelik demir kanburoğlu ödül
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