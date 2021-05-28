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28 Mayıs 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 17:00:00

Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor

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Kayseri'nin Talas ilçesindeki Roma dönemine ait Kuruköprü, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, "172 metre uzunluk, 16 metre yükseklik, 1 sivri, 13 de yuvarlak kemeri bulunan köprünün atıl vaziyette olması bizleri üzüyor. Köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, tarihi köprünün yok olma tahlikesi yaşadığını belirterek, "Mahallemize ismini veren köprümüz tarihi Roma köprüsüdür. Köprümüz su kemeri olarak da ifade edilir. Gürpınar Mahallesi üzerinden çıkan suyun Kayseri'ye ulaştırılması amacıyla yapılmıştır. Tescili 2012 yılında yapılan köprünün kültür varlıklarına devri gerçekleşti. Roma dönemine ait köprümüz şu an atıl vaziyette. Biz mahalle sakinleri olarak köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köprümüz tarih bakımından Kayseri Kalesi ile eş değerde olduğu söyleniyor. Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizler üzüyor" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi köprünün restore edilecek yapılar arasında yer aldığını belirterek, ödenek beklendiğini bildirdi.

Etiketler : roma köprüsü kayseri talas
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