Roma köprüsü yok olma tehlikesi yaşıyor

Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım, tarihi köprünün yok olma tahlikesi yaşadığını belirterek, "Mahallemize ismini veren köprümüz tarihi Roma köprüsüdür. Köprümüz su kemeri olarak da ifade edilir. Gürpınar Mahallesi üzerinden çıkan suyun Kayseri'ye ulaştırılması amacıyla yapılmıştır. Tescili 2012 yılında yapılan köprünün kültür varlıklarına devri gerçekleşti. Roma dönemine ait köprümüz şu an atıl vaziyette. Biz mahalle sakinleri olarak köprünün tadilatının yapılarak, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köprümüz tarih bakımından Kayseri Kalesi ile eş değerde olduğu söyleniyor. Eşi benzeri olmayan bu yapının atıl vaziyette olması bizler üzüyor" diye konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise tarihi köprünün restore edilecek yapılar arasında yer aldığını belirterek, ödenek beklendiğini bildirdi.