Robot resimler bitti!

Bingöl'de görev yaptığı sırada verilen eşkalle robot resim çizip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan polis memuru Hidayet Gültekin (62), emekli olduktan sonra resim atölyesi açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'sanatçı belgesi' de alan Gültekin, şimdi Manisa'da yüzlerce öğrenci yetiştiriyor, imkanı olmayan çocuklara ücretsiz kurs veriyor.