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07 Mayıs 2021 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2021 Cuma 17:25:00

Robot kolla dünya birincisi oldu

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Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Artun Özsoy, 'Mobil Robot Kol' projesiyle INSPO'da dünya birincisi oldu. Tehlikeli ve ağır işlerde yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini anlatan Özsoy, "Kişi, giyilebilir ve kullanıcı dostu bu robot kol sayesinde riskli görevleri uzaktan kontrol edebilecek" dedi.

Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde 'Mobil Robot Kol' projesiyle dünya birincisi seçildi. Artun Özsoy, Endonezya'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabilecek bir proje geliştirdiğini söyleyen Özsoy, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi.

BOMBALAR UZAKTAN İMHA EDİLEBİLİR

Askeri veya güvenlik gereksinimlerinde, robot kolun her yöne hareket edebildiğini belirten Artun Özsoy, "Günümüzde, robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi nedeniyle hala insan gücüyle yapılan tehlikeli işler var. Kimyasal ve biyolojik deneylerde insanların yaralanıp kör olabildiğini görünce aklıma bu projeyi geliştirmek geldi. Sınır dışında ve ülke içinde yürütülen askeri operasyonlarda patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir" diye konuştu.

KABLOSUZ HABERLEŞME İLE ÇALIŞIYOR

2018'de TÜBİTAK Ortaokullar Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve bu yıl da INSPO'da aldığı birincilik derecesiyle başarısını taçlandıran Artun Özsoy şunları söyledi:

"Projemi geliştirmek için firmalarla görüşüyorum. Mobil robot kol kablosuz haberleşme ile çalışıyor. Giyilebilir olması nedeniyle kullanıcıya serbestlik sağlıyor. Ayrıca bu otomasyonda piyasada çok rahat bulunabilen açık kod ve yazılım denetleyiciler kullanıldı. Lisans ve benzeri giderler düşürülerek maliyet avantajı sağlandı. Böylece robot kolun ulaşılabilir olmasına, tehlikeli veya ağır işlerde kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istedim. Bunun yanı sıra hareketleri kayıt altına alabilme özelliği ile basit rutin işlerde de kullanılabilecek çok amaçlı bir otomasyon robotu olarak da tasarlandı.

Etiketler : robot kol artun özsoy mobil robot kol dünya birinciliği
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