24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:58:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:58:00
Rize'ye Ağustos ayında kar yağdı
Rize İkizdere'de bulunan Ovit dağı, Ağustos ayında beyaza büründü
Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre rakımda bulunan Ovit dağına ağustos ayında kar yağdı.
Türkiye'nin en uzun süreli kar altında kalan bölgesi olan Ovit dağına ağustos ayında yağan kar, şaşkınlıkla karşılandı.
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