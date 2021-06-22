Rize'nin Pisa'sı

Rize'nin Pazar İlçesi Kirazlık Mahallesi'nde sahil yolu üzerinde bulunan Ali Rıza Zaman'a ait 3 katlı bina, yıllar içerisinde yana yatmaya başladı. 50 yıl önce yapılan binada zeminin sağlam olmaması nedeniyle meydana gelen yana eğim, çevresindeki apartmanlara kıyasla gözle görülür hale geldi. Mahalle halkı, İtalya'nın meşhur Pisa kulesi gibi eğilen ve halen içinde oturanların olduğu bina için önlem alınmasını istedi.



Mahalle sakinlerinden inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Nisanur Bozkurt "Zeminde sıvılaşma meydana geldiği için yıllar içerisinde bina oturmuş ve geriye doğru yanlanmış. Deprem etkisi altında binanın çökmesinden endişe ediyorum. Bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki zemin dolayısıyla aslında bütün binalar da risk altında" dedi.



Mahalle halkından Muhammed Azaklı da, "Ben kendimi bildim bileli bu bina var ve yıllar içerisinde daha da yanlanıyor. Zemindeki dolgudan kaynaklanıyor herhalde. Bu alan dolgu üzerine kurulduğunu biliyoruz ve buradaki binalar da bu dolgu zemin üzerinde inşa edilmiş. Ortaya çıkan tehlikeli durumun kontrol altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Nurettin Kandemir ise "Bu binanın yan duruşunun sebebi zeminin bozukluğudur. Bu güzergahtaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda zemin hep bozuk. Şimdiki imkanlarla çamur kaldırılarak kazıklar çakılıp binalar inşa ediliyor. Bu bina ise yaklaşık 50 yıllık ve o yılların imkanlarıyla yapılmış. Zeminin bozukluğu nedeniyle yıllar içerisinde bina yerleşmiş ve yavaş yavaş yanlanmaya başlamış" dedi.

