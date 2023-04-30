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30 Nisan 2023 Pazar 00:56:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 00:56:00

Rize'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Rize'nin Çayeli ilçesinde hafif ticari aracın dereye düşmesi sonucu 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Buzlupınar köyünde Hayrullah Bilgin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarını aşarak dereye düştü.

Kazada sürücü ile eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ve Mehmet Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mürvet Özdemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : Rize Trafik Kazası çayeli ilçesi
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