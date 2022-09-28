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28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00:00

Restoranın müdavimi ‘Geyik Mete'

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"Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında 6 ay önce Spil Dağı'na bırakılan kızıl geyiklerden biri acıktığında milli park içindeki restorana gelerek çalışanların kendisine yiyecek vermesini bekliyor. Restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik, geldiğini fark eden olmazsa restoran camını boynuzlarıyla tıklatarak dikkat çekiyor.

"Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması" projesi kapsamında 6 ay önce Spil Dağı'na bırakılan kızıl geyiklerden biri acıktığında milli park içindeki restorana gelerek çalışanların kendisine yiyecek vermesini bekliyor. Restoran çalışanlarının "Mete" adını verdiği geyik, geldiğini fark eden olmazsa restoran camını boynuzlarıyla tıklatarak dikkat çekiyor.

Restoranın şefi Orhan Kalkan, geyiğin yaklaşık bir aydır günde iki kez restorana geldiğini ifade etti. Restoran işletmecisinin talimatıyla buradaki yılkı atları ile kedi ve köpekleri beslediklerini ifade eden Kalkan, şöyle konuştu: "Bir gün mutfak kapısından çıkıyordum. Birden bire karşımda geyik gördüm. Diğer yabani hayvanlar var, onlara restoranda arta kalan yemekleri, ekmekleri bırakıyoruz. Patronumuzun da talimatı var, atmayın hayvanlara verin diye. Bu esnada geyikle yüz yüze geldik. Açıkçası biraz korktum. Ekmeği geyiğe uzatınca o da ekmeği yedi. Böyle bir diyalog başladı. Akşam tekrar geldi, yine ekmek verdim. Aramızda bir bağ oluştu. Sabah akşam artık restorana geliyor. Sabah geliyor kahvaltısını yapıyor, akşam da yemeğini yiyor, onu güzelce misafir ediyoruz, gönderiyoruz. Böyle böyle diyaloğumuz gelişti. Yaklaşık 1 aydır restoranın kapısından ayrılmıyor." Geyiğin daha önce bir kez restorana girmeye çalıştığını kaydeden Kalkan, "Ben de kızdım ona. 'Burası restoran, giremezsin. Yemeğini suyunu verdim. Buraya personel harici girmek yasak. Sonra yine gel' dedim. O da kafasını dikti beni dinliyor. Beni anladı mı bilmiyorum, çözemedim ama beni dinledi, sonrasında ikna oldu, döndü gitti." dedi. Geyiğin geldiği zaman "böğürüp", boynuzlarıyla restoran kapısını tıklattığını anlatan Kalkan, "Hemen hazırlığımız yapıp ona koşturuyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Orhan Kalkan'ın geyiğe restorana girmemesini söylediği anlara dair görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı.

Etiketler : Restoranın müdavimi geyik mete Spil Dağı Restoranın şefi Orhan Kalkan
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