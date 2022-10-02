Resmen eşinim hadi balayına!

YILLAR SONRA GELEN MUTLULUK



Gümüşhane merkezde yaşayan Kemal Akçay (85) ve Muteber Akçay (65), 45 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Bu süre zarfında 4 çocuk sahibi olan aile ortaya çıkan bazı sorunlardan dolayı resmi nikah kıyamadı. Yıllardır hayalini kurdukları resmi nikah ise aradan geçen 45 yıl sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından kıyıldı.

Eşini balayına köye götüreceğini ifade eden 85 yaşındaki damat Kemal Akçay, "Günlerimiz hep iyi geçti, hiç kötü günümüz olmadı. Eşimi balayına köye götüreceğim" dedi.

KENDİNİ YABANCI HİSSEDİYORDU



Kemal Akçay ile evliliklerinden 4 çocukları olduğunu ve soyadı farklı olduğu için kendisini sürekli yabancı gibi hissettiğini söyleyen Muteber Akçay, "Nikah kıydıktan sonra sanki ağrılarım hep gitti. İçime bir sevinç doldu, o imzayı atarken sanki bir yere gezmeye gittim, tatile gittim öyle mutlu oldum. Şimdi tek isteğim balayına gitmek" diye konuştu.