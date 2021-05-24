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RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİ KALKIYOR
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24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00

RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİ KALKIYOR

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Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde yaşayan Serebral Palsi hastası ve yüzde 50 görme engelli Elif Aktan (30), yaptığı resimlerle hayata tutunuyor.

Tuvali renklendirirken hastalığını unuttuğunu söyleyen Elif Aktan, "Görme engelime rağmen resim yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda yakından renkleri zor seçmeme rağmen, sabırla boyamaya çalışıyorum. Görme engeli olan insanlar da resim yapmayı bırakmasınlar. Yüzde 50 görme engelim olduğu için bunu başarabiliyorum. O nedenle benim gibi olanlar resim yapmayı bırakmasınlar. Resim yaparken normalde olan dünyamdan daha farklı bir dünyaya giriyorum. Renkler beni daha farklı bir dünyaya götürüyor, diyebilirim. Bir anlamda resim yaparken görme engelim kalkıyor" diye konuştu.

Annesi Cemile Aktan kızının resim kursuna katılmasıyla sosyalleştiğini belirterek, "Elif, Babaeski Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslar sayesinde resim yapmaya başladı. O arada kurslar birlikte hem oradaki ortamı sevdi hem de resim yapmayı sevdi. Zamanla kendini geliştirdi. Bu süreçte daha merak sardı, resim yapmaya. Sosyal yönden bu sayede çok gelişti. En büyük hayali sergi açmak. İnsanların görmesini istiyor. Onun kendini geliştirmesi beni çok mutlu ediyor. O varsa biz varız, o benim her şeyim" dedi.

'ÇOCUKLARI SOSYALLEŞTİRİN'

Kızı Elif'in resim yaptığı sırada çok mutlu olduğunu söyleyen Cemile Aktan, "Engelli ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyalleştirsin. Çeşitli faaliyetler duydukları zaman mutlaka çocuklarını oralara yönlendirsin. Hem sosyal yönden gelişmesi, hem de mutlu olması açısından çok önemli bu. Elif'in görme engeli de var. Resim yapmaya başladıktan sonra duygusal açıdan bu engelinin önüne geçti diyebilirim. Daha önce insanlara bakmıyordu, resim sayesinde insanlara ve hayata daha odaklanabiliyor artık. Renkleri yakından seçebiliyor. Mesafe uzaklaşınca seçemiyor. Her alanda görme engeli nedeniyle zorlanıyor ama resim yaparken zorlanmıyor çünkü çok seviyor. Resim yapmak onun yaşam sevinci diyebilirim" şeklinde konuştu.

Etiketler : Serebral Palsi elif aktan kırklareli
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