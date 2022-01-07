Resim yaparak hayata tutundular

Kiminin serumdan eli fırça tutamadı, öteki eliyle yaptı; kiminin kemoterapinin yarattığı bulantı kusmalardan, boyama yapmaya mecali kalmadı. Ama onlar, kanser tedavileri için hastanede kaldıkları haftalar ve aylar boyunca, hayata sımsıkı sarılmanın yolunu resim yapmakta buldu.

Türkiye'nin en eski çocuk hastanesi Sarıyer Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji servisinde kanser tedavisi gören çocuklar, "hastane odasından çıkan sanat eserleri ile" bir de sergi açtı. Resimler, hastane içinde bir sergiye dönüştü.

Sergide çizdiği resimlere Sarıyer Kaymakamı ile birlikte bakan lösemi hastası 8 yaşındaki Zeynep Akcam, "Okuma yazmayı da hastanede öğrendim" dedi.

