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21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30:00

Resim tutkusuyla engelleri aşıyor

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Gülay Çolak, 2001 yılında ikinci kattaki evinin balkonundan düştükten sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Çolak, resim yaparak zor günlerini atlattı.

Tablolarının yanı sıra farklı materyaller üzerine de boyama yapan genç kadın, son olarak bir evin duvarına köy yaşantısını simgeleyen resim yaptı. Çalışması bölgede ve sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Etiketler : resim tablo tekerlekli sandalye
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