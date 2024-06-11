Renklerin kültürlere göre simgeleri! Bazılarının çok ilginç anlamları var
Sözcüklerden kaçınarak iletişim kurmaya çalışmak her zaman sanıldığı kadar zahmetsiz olmayabilir. Çünkü farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyan renkler işinizi bozabilir. Dünyayı kuşatan renklerin her kültürde farklı anlamı ve sembolleri var. Örneğin; yeşil birçok ülkede doğanın ve huzurun rengidir. Ancak Amerika'da bir reklam kampanyasında yeşil ve tonlarının kullanılması Malezya'da tepkiye neden oldu. Çünkü yeşil renk Malezya'da ölüm ve felaketi temsil eder. Dahası için sizi aşağıya alalım, keyifli okumalar!
BEYAZ
Beyaz renk masumiyet ve barışın rengidir. Lakin beyaz renk, bazı toplumlarda ölüm ve yası da temsil eder.
Batı'da; temizliği ve saflığı,
Japonya'da; ölüm ve yası,
Kore'de; ahlak, doğum ve masumiyeti,
Hindistan'da; mutsuzluk ve yası simgeler.
MOR
Mor renk lüksü, ihtişamı ve zenginliği temsil eder. Ancak her toplumda bu anlamı taşımaz.
Batı'da; kraliyeti,
Japonya'da; ayrıcalığı ve zenginliği,
Brezilya'da; yas ve ölümü,
ABD'de; cesaret ve şerefi,
Ukrayna'da; sabır ve güveni temsil eder.
MAVİ
Mavi renk sonsuzluk ve huzurun rengi olarak bilinir. Ancak bazı ülkelerde kadınlığı, bazı ülkelerde ise erkeği simgeler.
Hollanda'da; kadınlığı,
İsveç ve Amerika'da; erkekliği,
Kore'de; yası,
Çin'de; ölümsüzlüğü,
Türk kültüründe; güç ve kudreti,
Hristiyanlıkta; umudu,
Yahudilikte; kutsallığı temsil eder.
KIRMIZI
Kırmızı renk sanıldığı gibi her ülkede 'aşk'ı temsil etmiyor. Bazı toplumlarda saltanatı temsil ederken bazı toplumlarda ise şanssızlığı temsil ediyor.
Batı'da; aşk, tutku ve tehlikeyi,
Hindistan'da; doğurganlığı ve saflığı,
Çin'de; şansı,
Japonya'da; bolluğu,
Güney Afrika'da; yası temsil eder.
SARI
Sarı renk, gözlerimiz için çekici bir renktir. Bu sebeple taksilerde veyahut araba markalarının logolarında tercih edilir.
Batı'da; mutluluğu ve eğlenceyi,
Avrupa'da; sevinci ve mutluluğu,
Çin'de; sarayı ve saltanatı,
Doğu'da; kutsallığı,
Eski Mısır'da; kıskançlığı, utancı ve gözden düşmeyi simgeler.
TURUNCU
Turuncu, canlılığın ve yaşam duygusunun rengidir.
Batı'da; cadılar bayramını,
Doğu'da; maneviyatı ve mutluluğu,
Hindistan'da; fedakarlığı,
Çin ve Japonya'da; aşk ve sağlığı,
Hollanda'da; kraliyeti temsil eder.
SİYAH
Siyah renk birçok kültürde yası ve matemi temsil eder. Ancak bazı toplumlarda asilliği, otoriteyi, verimi ve bereketi de simgeler.
Çin'de; kuzeyi ve kışı,
Müslümanlık ve Hristiyanlıkta; fanilik, mutsuzluk ve hayal kırıklığını,
Japonya'da; geceyi, kadınsılığı ve gizemi,
Eski Mısır ve Kuzey Afrika'da; bereketi ve verimi temsil eder.