Renklerin kültürlere göre simgeleri! Bazılarının çok ilginç anlamları var

BEYAZ

Beyaz renk masumiyet ve barışın rengidir. Lakin beyaz renk, bazı toplumlarda ölüm ve yası da temsil eder.

Batı'da; temizliği ve saflığı,

Japonya'da; ölüm ve yası,

Kore'de; ahlak, doğum ve masumiyeti,

Hindistan'da; mutsuzluk ve yası simgeler.

MOR

Mor renk lüksü, ihtişamı ve zenginliği temsil eder. Ancak her toplumda bu anlamı taşımaz.

Batı'da; kraliyeti,

Japonya'da; ayrıcalığı ve zenginliği,

Brezilya'da; yas ve ölümü,

ABD'de; cesaret ve şerefi,

Ukrayna'da; sabır ve güveni temsil eder.

MAVİ

Mavi renk sonsuzluk ve huzurun rengi olarak bilinir. Ancak bazı ülkelerde kadınlığı, bazı ülkelerde ise erkeği simgeler.

Hollanda'da; kadınlığı,

İsveç ve Amerika'da; erkekliği,

Kore'de; yası,

Çin'de; ölümsüzlüğü,

Türk kültüründe; güç ve kudreti,

Hristiyanlıkta; umudu,

Yahudilikte; kutsallığı temsil eder.

KIRMIZI

Kırmızı renk sanıldığı gibi her ülkede 'aşk'ı temsil etmiyor. Bazı toplumlarda saltanatı temsil ederken bazı toplumlarda ise şanssızlığı temsil ediyor.

Batı'da; aşk, tutku ve tehlikeyi,

Hindistan'da; doğurganlığı ve saflığı,

Çin'de; şansı,

Japonya'da; bolluğu,

Güney Afrika'da; yası temsil eder.

SARI

Sarı renk, gözlerimiz için çekici bir renktir. Bu sebeple taksilerde veyahut araba markalarının logolarında tercih edilir.

Batı'da; mutluluğu ve eğlenceyi,

Avrupa'da; sevinci ve mutluluğu,

Çin'de; sarayı ve saltanatı,

Doğu'da; kutsallığı,

Eski Mısır'da; kıskançlığı, utancı ve gözden düşmeyi simgeler.

TURUNCU

Turuncu, canlılığın ve yaşam duygusunun rengidir.

Batı'da; cadılar bayramını,

Doğu'da; maneviyatı ve mutluluğu,

Hindistan'da; fedakarlığı,

Çin ve Japonya'da; aşk ve sağlığı,

Hollanda'da; kraliyeti temsil eder.

SİYAH

Siyah renk birçok kültürde yası ve matemi temsil eder. Ancak bazı toplumlarda asilliği, otoriteyi, verimi ve bereketi de simgeler.

Çin'de; kuzeyi ve kışı,

Müslümanlık ve Hristiyanlıkta; fanilik, mutsuzluk ve hayal kırıklığını,

Japonya'da; geceyi, kadınsılığı ve gizemi,

Eski Mısır ve Kuzey Afrika'da; bereketi ve verimi temsil eder.