Rekortmenler Los Angeles'ta buluşacak

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Los Angeles kentinde bir araya gelecek. Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen, bu rekoru 15 yıldır koruyor. Davet üzerine Los Angeles kentine gitmeye hazırlanan "dev adam" burada boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge ile bir araya gelecek. 19 Şubat'ta buluşacak ve bir günü birlikte geçirecek rekortmenlerin o anları ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.



Berber salonunda saç ve sakal tıraşı ile bakım yaptıran Kösen, AA muhabirine, yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak yıllardır rekoru koruduğunu söyledi. Şimdiye kadar 128 ülkeye gittiğini, ziyaret ettiği her yerde ülkesinin ve yaşadığı şehrin kültürünü ve geleneklerini anlattığını ifade eden Kösen, "2024 bizim için çok yoğun başladı ve böyle de devam ediyor. Şimdi Los Angeles kentine gidiyoruz. Orada birkaç etkinlik olacak. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizi uzun bir yolculuk bekliyor. Orada da ülkemizi tanıtmaya çalışacağız. Kültürümüzü, geleneklerimizi gururla temsil ediyoruz." dedi. "Yıldızlar şehri" Los Angeles'ta dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge ile bir araya geleceğini ifade eden Kösen, bunun heyecanını yaşadığını belirtti. Kösen, "Yaklaşık 6 yıl önce Jyoti ile Mısır'daki piramitlere çıkmıştık. 6 yıl sonra tekrar buluşuyoruz. Çok güzel bir program olacağını düşünüyüz. Jyoti ile bir film çekeceğiz. İnşallah Hollywood'un kapılarını aralamış oluruz." diye konuştu.

"BİR FİLM PROJESİ İÇİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SAĞLAYACAĞIZ"



Kösen'in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora da, Sultan'ın gittiği her yerde nereden geldiğinin, hangi şehirde yaşadığının, hangi ülkenin vatandaşı olduğunun özellikle altını çizdiğini söyledi. "Türkiye'nin bir turizm, tanıtım elçisi olarak hareket ediyor." diyen Bora, geçen ay Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtımı için İtalya'ya gittiklerini, devam eden rekorun orada bir kez daha tescillendiğini aktardı. Bora, şimdi de bir yapımcının davetiyle Los Angeles'a gideceklerini, görüşmeler yapacaklarını belirterek, "Teklif yapılan bir film projesi için yüz yüze görüşme sağlayacağız. Sürekli farklı projelerle ilgili teklifler aldık. Hollywood'un kapılarını aralıyoruz. Kösen'in araladığı kapılar da kolay kolay kapanmıyor." dedi.