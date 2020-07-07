  • BIST
    118797
  • Dolar
    6,8678
  • Euro
    7,7582
  • Altın
    392,5310
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Genç girişimcilere mobil oyunda dev yatırım desteği
Çukurova'da havuzlar çocuklarla şenlendi
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı
Balıkesir'in plajları güvenli
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile kendi aramızda çözeriz
"Sema Mukabeleleri" başlıyor
Gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı
TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki
Sakarya'daki fabrika patlamasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Zorunlu karşılıklara ödenen faiz indirilecek
Rusya'dan İngiltere'nin yaptırım kararına sert yanıt!
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19'un yeni yayılma alanları haline geldi
Her yolu deniyorlar! Türkiye'ye gelmek için hastaneye yatan bile var
"Başka ülkelerin Türkiye gibi büyükelçileri çağırarak önlemleri anlattığını zannetmiyorum"
Türkiye-Kosova ilişkileri Kovid-19 pandemisi döneminde ivme kazandı
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Yüzyılın cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil 95 yaşında
Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor
07 Temmuz 2020 Salı 12:23:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 12:29:00

Rekortmen yapışık ikizler hayata veda etti: Dünyada en uzun onlar yaşadı

ABONE OL

2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Donnie ve Ronnie Galyon 68 yaşında yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında ABD’nin Ohio eyaletinin Dayton şehrinde hayatlarını kaybetti.

Yapışık ikizler Donnie ve Ronnie Galyon, ABD’nin Ohio eyaletinde 28 Ekim 1951'de 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar yapışık ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler.

Yapışık ikizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi.

68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

37 YIL SİRKTE ÇALIŞTILAR

68 yaşında ölen yapışık ikizler hayatlarının son on yılını çeşitli sağlık sorunlarından dolayı yatakta geçirdikleri belirtildi.

Yapışık ikizler, doğduklarında annesi onları reddederek bırakıp gittiği, babaları ve üvey anneleri tarafından hayatta kalmaları sağlanan ikiz kardeşlerin, hastane faturalarını ödemek ve dokuz kardeşlerine destek olmak için üç yaşından itibaren 37 yıl boyunca sirk gösterilerinde çalıştıktan sonra 1991 yılında emekli oldukları ifade edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER