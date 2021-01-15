Reklam sayesinde öğrenciler doyuyor

Tanıtımı öğrencilerin lehine kullanan Durmuş, yaptığı anlaşma sonucu öğrencilere ücretsiz yemek olanağı tanıdı. Durmuş, ”Gezdiğim mekanlarda yaptığım pazarlık sonucu 2019 yılında 30 bin civarında öğrenci yemek yedi. Normalleşirsek 60 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyecek” dedi.

‘Erkekleri mutfağa sokan adam’ olarak bilinen ve bir fenomen haline gelen Suat Durmuş, paylaşımları sonucu restoranları takipçilerine tanıttı. Restoranlarla anlaşma yapan Suat Durmuş, öğrencilere bu mekanlarda ücretsiz yemek yeme olanağı tanıdı. “Biryemekiste” kanalıyla ünlenen ve Türkiye çapında yeme-içme sektöründe marka haline gelen Suat Durmuş, tanınmaya başladıktan sonra restoranlara yaptığı ziyaretler ve buradan yaptığı paylaşımlar sayesinde restoranların ilgi odağı haline gelmeye başladığını belirtti.

Geçen sene bu restoranlarla anlaşma yapmaya başladığını belirten Suat Durmuş, “Ben aslında kendi yemeklerini yapan bir adamım fakat bu videoları çekmeden önce çok farklı, değişik mekanlarda yemek yiyordum. Youtube’da meşhur olduktan sonra bu mekanlara yine gitmeye devam ettim fakat mekanları paylaşınca gördüm ki bu mekanlar benim sayemde çok fazla etkileşim alıyor. Bilmeyen insanlar akın akın oraya gitmeye başladılar. Mekanların böyle faydalandığını görünce şöyle bir karar verdim. Burada madem mekanlar benim onları tanıtmamdan faydalanıyorlar o zaman onların da öğrencilere bir katkısı olsun dedim ve Türkiye’nin her yerinde gittiğim mekanlarla pazarlık yapmaya başladım. Pazarlık konumuz şu; “buraya kaç öğrenci göndereceğiz?” Ben aslında onların vicdanlarına seslendim. Onlar da bundan çok mutlu oldular. Çünkü herkes hayır yapmak ister ama doğru yere yapmak vicdanı rahatlatıyor. Bizim de burada seçtiğimiz alan öğrenciler oldu” dedi.