Refüjü kıraathane yaptı

Hatay'da Aktepe Mahallesi'nde kıraathane işleten Can Çebişli, depremde kullanılamaz hale gelen iş yerini refüje taşıdı. Yolun ortasına kurulan kıraathaneyi görenler ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da zamanla herkes bu görüntüye alıştı ve mekan doldu. Kıraathanenin içine televizyon da koyan Çebişli, halkın tepkisinin çok iyi olduğunu, bu sayede normalleşmeye katkı sağladığını söyledi.

