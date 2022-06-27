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Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti
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27 Haziran 2022 Pazartesi 13:26:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 13:26:00

Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı İçin Kazakistan'a Gitti

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24-25 Haziran'da Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı'nda yıllardır olduğu gibi Realtor Turkey de yerini aldı. İki gün süren fuara çok sayıda yatırımcı ile gayrimenkul hizmeti veren pek çok firma katılım sağladı.

Fuar, gayrimenkul yatırımcılarını firmalarla buluşturması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği bu fuara, önceki fuarlarda da olduğu gibi katılım ve ilginin oldukça yüksek olduğu görüldü.

Realtor Turkey Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu yaptığı açıklamada, son gelişmeler doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın 20 Nisan tarihli Resmi Gazetesi'nde yayınladığı "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" ile pek çok gayrimenkul sektöründe yer alan firmanın hizmet ihracatı kapsamında devlet desteğinden yararlanabildiğini açıkladı. Bu destekler doğrultusunda gayrimenkul sektörü, Uluslararası Emlak Fuarları ile Kazakistan başta olmak üzere Özbekistan, Libya, Hollanda, Belçika ve Pakistan fuarlarında buluşarak yeni projelerini sergileyebilme imkanı da kazanmış oldu. Gayrimenkul yatırımlarında ülkeler için önemli bir pazar konumunda yer alan Türkiye, bu fuarların da yapmış olduğu katkılarla farklı projeleri çok sayıda ülkeden yatırımcıya tanıtabilme fırsatı elde etmektedir. Organize edilen bu fuar, emlak profesyonelleri ile tanışarak yeni ortaklıklar geliştirmek için de en iyi fırsatlardan biri konumunda. Bu fırsatları iyi değerlendiren Realtor Turkey, düzenlenen pek çok uluslararası fuara katılarak işbirliklerini geliştirmiş ve daha geniş pazarlara ulaşmıştır. 40'tan fazla ülke ile işbirliği sağlayarak çok sayıda yatırımcıya Türkiye'de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Farklı ülkelerden yatırımcıları ülkemize çekmeyi başardıklarını dile getiren Realtor Turkey Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, bu başarılarına yenilerini ekleyerek hızlı bir ilerleme katediyor. 8 yıldır çeşitli pazarlarda aktif rol oynayan firma, potansiyel yatırımcılara farklı projeleri keşfetme imkanı sağlayan güvenilir bir aracı konumunda.

Etiketler : gayrimenkul yatırımcıları FUAR KAZAKİSTAN Anıl Ulaş Övençoğlu
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