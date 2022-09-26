Raylara yaklaşan kadına yük treni çarptı
Kaynak: DHA
İzmir'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara yaklaşan kadına, yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan kadın, ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Torbalı Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda raylara yaklaşan 65 yaşındaki Fatma P.'ye yük treni çarptı.
Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kadın, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KALBİ DURDU, KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Hastanede kalbi duran kadın, sağlık ekibinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Fatma P.'nin hastanede tedasvisi sürüyor.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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