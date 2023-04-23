Tatilcilerin Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yoğunluğu sürüyor

Bayram tatili için yoğun şekilde Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak geçişlerini yapan vatandaşlar, dönüş yolunda da yine köprüyü tercih etti.

Bayramın son gününde İstanbul ve çevre illere dönüş için İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanarak Osmangazi Köprüsüne ulaşan sürücüler, nakit gişelerinde bazen birikmelere neden oldu.

Tüm gişelerin açık olduğu Altınova Hersek gişeleri önünde görev alan personeller, yoğunluğu önlemek için yönlendirme görevini sürdürdü.

Akıcı trafiğin sürdüğü köprüden günün ilk saatlerine kadar tatilcilerin geçişlerinin sürmesi bekleniyor.