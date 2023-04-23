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Tatilcilerin Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yoğunluğu sürüyor
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23 Nisan 2023 Pazar 23:39:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 23:39:00

Tatilcilerin Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı tatiline çıkanların yoğun olarak kullandığı İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş hareketliliği devam ediyor.

Bayram tatili için yoğun şekilde Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak geçişlerini yapan vatandaşlar, dönüş yolunda da yine köprüyü tercih etti.

Bayramın son gününde İstanbul ve çevre illere dönüş için İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanarak Osmangazi Köprüsüne ulaşan sürücüler, nakit gişelerinde bazen birikmelere neden oldu.

Tüm gişelerin açık olduğu Altınova Hersek gişeleri önünde görev alan personeller, yoğunluğu önlemek için yönlendirme görevini sürdürdü.

Akıcı trafiğin sürdüğü köprüden günün ilk saatlerine kadar tatilcilerin geçişlerinin sürmesi bekleniyor.

Etiketler : Bayram tatili Ramazan Bayramı İstanbul-İzmir Otoyolu
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