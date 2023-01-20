Rahibe olmak için 300 milyonluk servetten vazgeçti
Hindistan'da Dhanesh Sanghvi'nin 8 yaşındaki kızı, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetinden vazgeçti.
Hindistan'ın Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi'nin 8 yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetinden vazgeçti. Ailesi de Jain inancına sahip olan Sanghvi'nin 4 gün süren tarikata kabul töreninden görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük kızın fotoğrafları kısa sürede viral oldu.
- Bingöl'de elle balık avı
- Dün Penguenlerin günüydü
- Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 21 Ocak
- Ehliyetsiz sürücü tıra çarptı, panikle yoluna devam etti: 1 ölü, 2 yaralı
- Aksaray'da otomobil vince çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
- Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi