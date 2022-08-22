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22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30:00

Rafting tutkunu Alman kurdu

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Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor.

Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor.

BURSA'da, Alman kurt köpeği 'Leo', Orhaneli ilçesindeki rafting parkurunun maskotu haline geldi. Kocasu Deresi parkuruna rafting yapmak için gelen ziyaretçilere turlarında eşlik eden 'Leo', 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda, sahibi Hasan Kılık (26) ile rafting yapıyor. 'Leo'nun suyu çok sevdiğini söyleyen Kılık, "Özellikle 'Leo' ile rafting yapmaya gelenler oluyor" dedi.

Etiketler : alman kurdu köpek kurt köpeği rafting
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