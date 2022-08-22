Rafting tutkunu Alman kurdu

Alman kurt köpeği 'Leo' günde 1,5 saat rafting yapıyor.



BURSA'da, Alman kurt köpeği 'Leo', Orhaneli ilçesindeki rafting parkurunun maskotu haline geldi. Kocasu Deresi parkuruna rafting yapmak için gelen ziyaretçilere turlarında eşlik eden 'Leo', 1,5 saat süren 6 kilometrelik parkurda, sahibi Hasan Kılık (26) ile rafting yapıyor. 'Leo'nun suyu çok sevdiğini söyleyen Kılık, "Özellikle 'Leo' ile rafting yapmaya gelenler oluyor" dedi.