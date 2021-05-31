Radyo müzesi gibi ev

Bursa'da 66 yaşındaki emekli radyo tamircisi Bayram Akıncı, mesleğe başladığı yıllardan itibaren topladığı onlarca radyo, teyp, pikap ve gramofonu evinin bir bölümünde sergiliyor.



Bazıları neredeyse asırlık olan eşyalarını dizdiği odayı adeta müzeye dönüştüren Akıncı, "Burada lambalı radyolardan, pikabından, makaralı teyplerinden, gramofona kadar herşey var" dedi.