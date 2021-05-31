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31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30:00

Radyo müzesi gibi ev

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Bursa'da 66 yaşındaki emekli radyo tamircisi Bayram Akıncı, mesleğe başladığı yıllardan itibaren topladığı onlarca radyo, teyp, pikap ve gramofonu evinin bir bölümünde sergiliyor.

Bursa'da 66 yaşındaki emekli radyo tamircisi Bayram Akıncı, mesleğe başladığı yıllardan itibaren topladığı onlarca radyo, teyp, pikap ve gramofonu evinin bir bölümünde sergiliyor.

Bazıları neredeyse asırlık olan eşyalarını dizdiği odayı adeta müzeye dönüştüren Akıncı, "Burada lambalı radyolardan, pikabından, makaralı teyplerinden, gramofona kadar herşey var" dedi.

Etiketler : bursa bayram akıncı radyo teyp müze
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