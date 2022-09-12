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12 Eylül 2022 Pazartesi 11:55:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:55:00

QUA Granite, Contemporary Istanbul'un partneri oldu

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Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'un partneri olarak çağdaş sanatı destekliyor.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyarak yaşam alanlarına konfor ve estetik katan QUA Granite; partneri olduğu, İstanbul'un çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 17. edisyonunda sanatseverler ile buluşacak.

QUA Granite; yenilikçi bakış açısıyla prestijli, mimariye özgü fikirler sunan, çevre konusunda her zaman hassasiyetini ortaya koyan, sektöründe öncü bir marka olarak, sahip olduğu değerleri sanatçı Günnur Özsoy'un "Su Taşı" isimli eseri ile yansıtacak.

Sanat pratiğinin temelini organik formlu, üç boyutlu soyut çalışmalarıyla oluşturan heykel sanatçısı Günnur Özsoy'un; Qua Granite için özel olarak tasarladığı eser, doğanın bir parçasını yansıtıyor. Parlayan sedef rengi ve akışkan formu ile izleyenlere bir su damlasını veya doğada bulunan taşları hatırlatıyor.

Öğrencilere özel çağdaş sanat turu

QUA Granite Contemporary İstanbul'un 17. edisyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mimarlık öğrencilerine özel sanat turu gerçekleştirecek. Tersane İstanbul'un tarihi mimarisi ve çağdaş sanat ile buluşacak öğrenciler katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkânı bulacak.

QUA Granite'in partneri olduğu Contemporary İstanbul, 17 – 22 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 65 çağdaş sanat galerisi ve 558 sanatçıya ait 1476 eserle sanatseverlerle buluşacak.

Etiketler : QUA Granite Contemporary İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ
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