PTT kişiye özel pullar yapıyor

PTT AŞ, çevrim içi hizmet ağı üzerinden ya da iş yerlerine gelinerek yapılan başvurularla müşterilerinin kişisel pullarını oluşturabilmelerine imkan sağlıyor. PTT'nin, sosyal hafızayı canlı tutarak kültürel aktarımı sağlayan pulları, 2005'te başlayan hizmeti sayesinde kişiye, kuruma veya şirkete özel hazırlanabiliyor. Müşteriler bu hizmetle kendilerinin, sevdiklerinin ya da özel anlarının pulunu oluşturabiliyor.

