12 Ocak 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:45:00
Psikolog işi bıraktı, süt çiftliği kurdu
İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Boybeyi, babasının Balıkesir'deki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.
İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Şeyda Nur Boybeyi, mega kentin yoğunluğundan sıkılıp mesleğinden vazgeçerek babasının Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.Çiftlikte 90 büyükbaş hayvanı olan Boybeyi, hayvanların beslenmesinden çiftliğin temizliğine birçok işle ilgileniyor, sağdıkları sütü megafonla sokaklarda anonslar yaparak satıyor.