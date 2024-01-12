VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Sibergöz-14” operasyonunda 120 şüpheli yakalandı
Husiler: Yemen'e karşı hiçbir ABD saldırısı cevapsız kalmayacak
45 ilde “Narkogüç-43” operasyonları
NFT'lerle profil özelliği kalktı
Anatomi safarisi
Dev yolcu gemileri onlara emanet
12 Ocak 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 07:45:00

Psikolog işi bıraktı, süt çiftliği kurdu

ABONE OL

İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Boybeyi, babasının Balıkesir'deki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.

İstanbul'da uzun yıllar psikologluk kariyerini sürdüren Şeyda Nur Boybeyi, mega kentin yoğunluğundan sıkılıp mesleğinden vazgeçerek babasının Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki çiftliğini süt hayvancılığı işletmesine dönüştürdü.

Çiftlikte 90 büyükbaş hayvanı olan Boybeyi, hayvanların beslenmesinden çiftliğin temizliğine birçok işle ilgileniyor, sağdıkları sütü megafonla sokaklarda anonslar yaparak satıyor.
Etiketler : balıkesir psikolog süt çiftliği kariyer
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Barıştılar

Barıştılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX