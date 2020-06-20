Prof. Dr. Aziz Sancar'ın acı günü!

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından olan ve 2015 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle Nobel Kimya Ödülü’nü İsveç Kralı 16’ıncı Gustaf’ın elinden alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ağabeyi Tahir Sancar yaşamını yitirdi.

AZİZ SANCAR’IN AĞABEYİNİN VEFATINI YEĞENİ DUYURDU

Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill Sarah Graham Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı'nda görevli Prof. Sancar’ın ağabeyinin vefatını, Mersin’de yaşayan yeğeni Ülkü Sancar, sosyal medya hesabından duyurdu.

KOCA KURT!

Bir dönem politika ile ilgilenen Ülkü Sancar, amcası Tahir Sancar’ın askerlik ve bozkurt işareti yaptığı siyah beyaz fotoğraflarını paylaşıp, yazdığı mesajda “KOCA KURT!” ve “KOMUTANIM” ifadelerini kullandığı görüldü.

"Acı Kaybımız.

Prof. Dr.Aziz Sancar'ın abisi amcam Tahir Sancar'ı kaybettik.

''Daima ileri kızım,daima dik,daima imanlı '

KOCA KURT

Kürşat'a giden yolunu Allah nurla aydınlansın KOMUTANIM"

Tahir Sancar'ın ne zaman ve nerede toprağa verileceğinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.