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07 Kasım 2023 Salı 09:15:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 09:15:00

Poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul Bayrampaşa'da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin'de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C'nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

Şüpheli, "hayvan hırsızlığı", "hayvana kötü muamele" ve "hayvana işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler : bayrampaşa kedi tekme ölüm
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