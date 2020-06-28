Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25) 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.

Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı. Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.