Polisten Karagöz Hacivat

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Harun Kaya (43), çocukları mutlu etmek için gölge oyunu gösterileri yapıyor. Karagöz ve Hacivat'ı şimdiye kadar 200 bin öğrenciye ulaştıran Kaya, bunun yanı sıra "Esen" ve "Esin" adında iki polis kahramanı da gölge oyununda sergiliyor. Kaya, salgın nedeniyle oyunları şimdi de dijital platforma taşıdı.



Polis memuru Harun Kaya, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevliyken Şehir Tiyatrolarında 5 yıl hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptığını söyledi.

2010 yılında Şehir Tiyatrolarının genel yayın yönetmeninin Karagöz ve Hacivat oyununu sahnelemesini istediğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Daha önce hiç denememiştim. Geçtim perdenin arkasına ve Karagöz'ü seslendirdim. Polisin çocuklara daha rahat ulaşması için gölge oyununu mesleğime adapte etmek istedim. Hazırladığım Karagöz ve Hacivat oyunlarıyla çocuklara ulaşmaya başladık. Anaokulları ve ilkokullarda gölge oyunu sahneledik. Öğretmenlerden ve velilerden güzel dönüşler aldık. 11 yılda sadece Şanlıurfa'da 2 bin kadar gösteri yaptım. Eskişehir'de de 1500 gösteri gerçekleştirdim. Gölge oyununu yaklaşık 200 bin öğrenciye ulaştırdım. Çocukların rahatlıkla ulaşabilmesi için oyunları sosyal medya hesaplarımızdan da sahneliyoruz. Gölge oyunlarını okullarda sergilemeye başladığımızda öğretmenlerimiz, bir polisin hayali olmasına şaşırıyordu. Oyunu sahnelediğimizdeki coşku ise mutlu ediyor."