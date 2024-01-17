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17 Ocak 2024 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 08:00:00

Polisten kaçıp kaza yapan alkollü sürücüye 59 bin 865 TL ceza

Kaynak: İHA

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Burdur'da ihbar üzerine polis ekiplerini peşine takan alkollü sürücü kovalamaca esnasında kaza yaptı, 59 bin 865 TL para cezası yemekten kurtulamadı.

Burdur merkez Tepe Mahallesi Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde otomobil içerisinde bulunan şahısların alkol alıp yüksek sesle müzik yayını yaptığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine seyir halinde iken bahse konu otomobil ile Antalya kavşağında karşılaştı. Antalya kavşağından döndüğü esnada spin atan otomobil polis ekiplerini peşine taktı.

Yaşanan kovalamaca esnasında Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü İ.A. ve yanında bulunan iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bölgeye giden trafik ekiplerinin alkolmetre üfletme talebini reddeden sürücü İ.A., işlemler için polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Karakoldaki işlemlerin ardından alkol ölçümü için hastaneye götürülen İ.A.'nın burada yapılan ölçümde 2.76 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İ.A.'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak, "dur" ikazına uymamak ve alkol ölçümünü reddetmekten toplamda 59 bin 865 TL para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu.

Etiketler : burdur polis alkollü sürücü ceza
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