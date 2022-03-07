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07 Mart 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 18:00:00

Polisten 'iyi geceler' anonsu

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5 yaşındaki Azra annesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerden korkan Azra, o gece uyuyamayınca annesi 112'yi aradı, durumu anlattı. Küçük kızı, ziyarete gelen polisler onunla sohbet edip uyumasını sağladı.

5 yaşındaki Azra annesiyle birlikte trafik kazası geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerden korkan Azra, o gece uyuyamayınca annesi 112'yi aradı, durumu anlattı. Küçük kızı, ziyarete gelen polisler onunla sohbet edip uyumasını sağladı.

GEZMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLARDI

Kütahya'da yaşayan Fatma Kakaçkara (30), 5 yaşındaki kızı Azra'yı gezdirmek için otomobiline binerek yola çıktı. Anne kızın içerisinde olduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Kazada sadece maddi hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza raporunun hazırlamasının ardından Fatma Kakaçkara ile kızı Azra, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

ÇİKOLATA VE DÜDÜK HEDİYE ETTİLER

Fatma Kakaçkara, gece kızının polislerden korkup, uyumaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Kakaçkara ailesinin yaşadığı Akkent Mahallesi 1453 Konutları'na gelen polisler, Azra'ya çikolata ve düdük hediye edip, bir süre sohbet etti. Haber merkezi de telsizden Azra'ya 'İyi geceler' anonsu ile seslendi. Anne Kakaçkara, mniyet mensuplarına ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Etiketler : polis trafik kazası azra
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