Poliste Oğuzhan seferberliği!

İstanbul Maltepe'de, polisleri çok seven Oğuzhan Balaşirin'in 6'ncı yaş gününde polis ekipleri kendisine sürpriz doğum günü partisi hazırladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yapılan organizasyonda, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy eşliğinde Balaşirin'in yaşadığı evin önüne geldi.

Doğum gününü emniyet müdürü olarak geçiren küçük Oğuzhan, makam aracına bindi ve sirenler eşliğinde Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gitti. Polisler, Oğuzhan'ı tekmil vererek karşıladı. Pastasının mumlarını üfleyen Oğuzhan, sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Herkesin koronavirüs aşısı olması gerektiğini söyledi.

Oğuzhan'ın babası Mete Balaşirin, "Oğlumuz bir yaşından beri polislere ilgi duyuyor. İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a mail yoluyla ulaştık. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. Güzel bir anı oldu bizim için" dedi.