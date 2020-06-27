Polislerin gittiği daireden ceset çıktı

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın 6’ncı katından gelen kötü koku üzerine bina sakinleri polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri,kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Polisler 35 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğü ve isminin Serkan Uyug olduğu belirlendi. Uyug’un yaklaşık 4 gün önce öldüğü sanılıyor. Şahsın ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.