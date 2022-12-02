Polisin hayat kurtaran manevrası

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisi Bünyamin Temiz tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.

