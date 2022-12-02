Polisin hayat kurtaran manevrası
Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisi tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan yaşlı bir kişinin trafik polisi Bünyamin Temiz tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru Temiz, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği yaşlı kişiyi yeniden nefes almasını sağlayarak kurtardı.
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