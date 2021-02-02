Unkapanı koltuğu kaptırdı

Unkapanı Plakçılar Çarşısı, bir zamanlar Türkiye'de müziğin buluşma noktasıydı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden şarkıcı olma hayaliyle tutuşanlar evini, toprağını sattıktan sonra sazıyla birlikte İstanbul'a gelip çarşının yolunu tutuyordu. Öyle ki Türk müziğinde akıllara gelen ilk sanatçıların ilk durağı ve meşhur olduğu yer, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'ydı. Sanatçılar için aynı zamanda "okul" görevi gören Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda eskiden boş dükkan bulmak da zordu.



KALABALIK GÜNLER ARTIK YOK



Teknolojinin gelişmesiyle Unkapanı Plakçılar Çarşısı da görkemli günlerini yitirmeye başladı. Son günlerde çarşının gürültülü kalabalığı da azaldı. Çarşı esnafı eskiden olduğu gibi her sabah dükkanlarını açıyor ancak artık daha ziyade günübirlik ve anında satılacak ürünleri satmaya çalışıyor. Şansını hala Çarşı'da denemeyi düşünen sanatçı adayları da yok değil. Az sayıdaki bu adaylar, stüdyolarda hocalarının eşliğinde türkü ve şarkılarını heyecanla dillendiriyor.

Uzelli Kaset Yöneticisi Metin Uzelli: "Artık ünlü olmak isteyenler profesyonel destek almak yerine sosyal mecralardan kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Bu kişilerin çok azının başarılı olduğunu görüyoruz."

Mega Müzik'in sahibi Ethem Zeytinkaya: "Ünlü olmak isteyenler artık Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nı solumuyor. Ancak buranın havasının solumak çok farklı."

Bamy Müzik'in sahibi Bülent Ateş: "YouTube'daki eserler geçici, birkaç aylık. Ama Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda yapılan plak ve kasetler hala dillerde."